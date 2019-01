Saint-Sylvestre : la ministre des Armées auprès des soldats français en Jordanie

Un décompte bien loin de la France, là où des militaires luttent contre le terrorisme. La ministre des Armées, Florence Parly, a fêté la nouvelle année aux côtés des troupes françaises en Jordanie. Un moment "très émouvant" et "particulier". "C'est le deuxième réveillon à une semaine d'intervalle qu'ils passent loin de leurs familles. On ne se sent pas du tout d'être au coin de son feu, chez soi, tranquillement, quand on a la responsabilité qui m'a été confiée", estime la ministre.

La Syrie au cœur des préoccupations

Ils trinquent pour la nouvelle année et l'heure est à la fête. Un moment d'insouciance, de courte durée. "Avant les festivités, la ministre des Armées a évoqué sa préoccupation face au retrait des militaires américains de Syrie. Donald Trump a promis un retrait lent, sans donner de calendrier, mais pour la France, il reste beaucoup à faire dans la lutte contre Daech en Syrie", conclut l'envoyée spéciale de France 2, Dorothée Olliéric.