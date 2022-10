Politique : Emmanuel Macron attendu sur le pouvoir d’achat et la lutte contre l’inflation

Quel est le cap, quelle est la méthode pour Emmanuel Macron ? "Déjà il y aura un droit de suite pour Emmanuel Macron. Parce qu’il y a deux semaines, Emmanuel Macron avait dit au sujet des carburants, que la situation reviendrait à la normale au bout d’une dizaine de jours. On est deux semaines après et ce n’est pas le cas, puisque lundi, selon le gouvernement, c’était 10%. Selon l’Agence France-Presse, c’était 20% des stations-service qui faisaient encore face à des problèmes d’approvisionnement", précise Guillaume Daret, sur le plateau de France 2. Le sujet qui va s’imposer comme majeur, selon le journaliste, ça va être le pouvoir d’achat et la lutte contre l’inflation.

Sécurité, écologie, santé, immigration

"73% des français estiment que le gouvernement n’agit pas ou pas autant qu’il le pourrait", déclare Guillaume Daret. Au menu également : la sécurité, l’écologie, la santé, la question de l’immigration. "Ces obligations de quitter le territoire ont été remises sur le devant de la scène par le drame de l’affaire Lola", ajoute le journaliste. Une émission "capitale" pour le chef de l’État, estime le journaliste, "parce qu’on est à un moment où sa popularité est en baisse, et ce qu’on voit clairement, c’est que les Français le jugent plutôt comme un bon gestionnaire de crise, mais qu’ils ont toujours du mal à voir où est-ce qu’il veut aller clairement en termes de projets pour ce second mandat", résume Guillaume Daret.