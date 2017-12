Nouvel An : les Champs-Élysées sous haute surveillance

Nathalie Perez, journaliste de France 2, est sur les Champs-Élysées où de nombreuses personnes sont attendues pour célébrer la nouvelle année. "Une sécurité particulièrement renforcée sur les Champs-Élysées, où on attend plus de 300 000 personnes. Pour que la fête se déroule sans débordement, 2 500 policiers, gendarmes et secouristes ont été déployés sur cette seule zone, totalement bouclée. Pour y accéder, il faudra passer par des barrières filtrantes avec fouille systématique des sacs et palpations. La circulation est totalement interrompue."

Sécurité sur tout le territoire

La journaliste poursuit : "Seul point d'interrogation, le feu d'artifice qui doit être tiré depuis l'Arc de triomphe à minuit pourrait être supprimé si le vent est trop fort. Ces mesures de sécurité sont étendues sur tout le territoire, ce n'est pas moins de 140 000 gendarmes, policiers et militaires de la force Sentinelle qui seront présents toute la nuit pour surveiller le déroulement de la fête de la Saint-Sylvestre."

