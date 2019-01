Nouvel An : aux côtés des militaires français

Un réveillon presque comme les autres, seules différences, ces militaires sont en avant-poste de la guerre contre le terrorisme. "La santé, le bonheur et la paix", souhaite l'un des militaires français de la base aérienne projetée en Jordanie. "On se relâche, mais on est malgré tout toujours en alerte et on est prêt à intervenir si besoin", ajoute un autre militaire.

Une mission difficile sans l'aide des Américains

Au lendemain matin, les pilotes de chasse sont prêts pour une nouvelle mission. Ils vont partir bombarder des cibles en Syrie. "On s'est couché tôt pour être en forme", explique un pilote. Ils préservent leur anonymat, car les jihadistes cherchent à les identifier. En quatre ans, les militaires français ont mené plus de 1 500 frappes en Irak et en Syrie. "Officiellement, il ne reste en Syrie que quelques poches de résistances, soit environ 1% du territoire conquis en 2014 par le groupe Etat islamique. Il faudra des semaines, peut-être des mois pour en venir à bout. Une mission qui semble très difficile sans l'aide des Américains", explique l'envoyée spéciale Dorothée Olliéric.

