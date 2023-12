Nicolas Lerner nommé à la tête du renseignement extérieur, après avoir dirigé le renseignement intérieur

La nomination à la DGSE de l'actuel patron de la DGSI met fin au mandat de Bernard Emié, pendant plus de six ans.

Le préfet Nicolas Lerner, en première ligne de la lutte antiterroriste pendant cinq ans en tant que directeur général de la sécurité intérieure (DGSI), a été nommé, mercredi 20 décembre, à la tête des services de renseignements extérieurs (DGSE), un mouvement inédit.

Il sera remplacé par Céline Berthon, actuelle numéro deux de la direction générale de la police nationale. Âgée de 47 ans, elle est la première femme à prendre les rênes de la DGSI. " Policière à la carrière remarquable", elle "aura à diriger une des administrations les plus sensibles de notre pays", a écrit sur X le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Le Président de la République a nommé, sur ma proposition, Céline Berthon Directrice générale de la Sécurité Intérieure (DGSI), première femme à occuper cette fonction. Policière à la carrière remarquable, actuelle directrice générale adjointe de la Police nationale, elle aura à… pic.twitter.com/azfhOHOseh — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 20, 2023

Le ministre a aussi adressé un "grand merci" à Nicolas Lerner qui a dirigé " avec un engagement absolu" la DGSI. Cet énarque, issu de la même promotion qu'Emmanuel Macron dont il est proche, avait été nommé directeur général de la sécurité intérieure en octobre 2018. Ce haut fonctionnaire de 45 ans a fait toute sa carrière au sein du ministère de l'Intérieur, essentiellement sur les questions de sécurité.

Un prédécesseur fragilisé

Au cours de son mandat, il a fait de la DGSI la cheffe de file incontestée de la lutte antiterroriste et accru ses moyens. Fin 2023, elle comprendra un total de 5 000 agents, contre 4 200 fin 2018.

Cette nomination de Nicolas Lerner met fin au mandat de Bernard Emié, diplomate de formation, à la tête de la DGSE pendant plus de six ans. Ces dernières années, la direction de la générale extérieure a été sérieusement critiquée pour un certain nombre d'échecs, notamment de ne pas avoir vu venir l'invasion de l'Ukraine par la Russie et les coups d'Etat successifs au Mali, au Burkina Faso et au Niger.