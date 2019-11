Militaires tués au Mali : le temps de l'émotion et du recueillement

Lundi 25 novembre, 13 militaires ont perdu la vie au Mali après un accident d'hélicoptères. Il s'agit de la plus grande perte de l'armée française depuis 1983. Ils avaient entre 22 et 43 ans et étaient pour la plupart pères de famille. Dans leurs villes natales, l'heure est à l'émotion et au recueillement.