Les Français plutôt contre l'usage des flash-balls, selon un sondage

C'est ce que montre une étude Ifop-Fiducial pour Sud Radio, publiée vendredi.

La polémique sur le nombre de personnes blessées par des tirs de flash-ball lors des manifestations des "gilets jaunes" enfle. Et les Français sont, à une courte majorité contre l'utilisation de ces dispositifs. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour Sud Radio, publié vendredi 25 janvier, 54% des sondés sont contre le recours à cette arme "car ces armes ont causé de nombreuses blessures graves parmi les manifestants".

Dans le cadre de l'enquête Ifop, 37% des personnes interrogés se disent au contraire favorables à l'emploi de ces lanceurs de balle de défense comme moyen de défense en cas de manifestations violentes. Neuf pour cent des sondés ne se prononcent pas.

Les Français se disant proches de La France insoumise (gauche), du Parti socialiste ou du Rassemblement national (extrême droite) sont les plus opposés à l'usage de ces armes, à respectivement 83%, 68% et 61%. Les partisans de La République en marche (majorité) et des Républicains (droite) approuvent très majoritairement leur utilisation, respectivement à 74% et 61%.

L'enquête a été menée en ligne du 22 au 23 janvier auprès d'un échantillon de 1 008 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.