Incendies en Amazonie : les feux redoublent d'intensité

"Nous sommes arrivés il y a quelques heures en Amazonie et le sentiment qui domine ici, c'est le soulagement que l'armée soit enfin mobilisée pour tenter de stopper les incendies", commence à expliquer Agnès Vahramian, en duplex de Manaus, au Brésil.

Les feux redoublent et se dirigent vers le Nord

Les sentiments et les opinions au sujet des incendies au Brésil sont partagés : "Nous avons parlé à des policiers à l'aéroport qui disent 'mais non, c'est comme les autres années' et puis nous avons rencontré un scientifique qui travaille lui au fin fond de l'Amazonie sur l'eau et les poissons, maus aussi sur la végétation, et qui est absolument affolé par le fait que ces feux soient maintenant incontrôlables. Il nous disait que justement les feux qui redoublent se dirigent maintenant vers la forêt la plus dense au nord de Manaus", poursuit la journaliste dans le 19/20 de France 3.

