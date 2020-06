"Il y a un malaise profond entre la police et le ministre", il faut "une réaction rapide" : les syndicats reçus vendredi à Beauvau appellent le gouvernement à agir

Reçus au ministère de l'Intérieur vendredi 12 juin, le Syndicat des commissaires de police nationale et le Syndicat des cadres de la sécurité intérieure exigent un cap clair de la part de l'exécutif.

"Force est de constater qu'aujourd'hui il y a un malaise profond entre la police et le ministre", regrette le secrétaire général du Syndicat des commissaires de police nationale David Le Bars vendredi 12 juin sur franceinfo, après son rendez-vous avec Christophe Castaner. Une rencontre qui a lieu alors que des policiers ont manifesté dans plusieurs villes de France, ainsi que devant le ministère de l'Intérieur et l'Elysée, pour dénoncer notamment les accusations de racisme.

Les mouvements de policiers partout en France ne se mettent pas en ordre que par l'agitation syndicale, ils sont sévères, spontanés. Je reçois beaucoup de doléances de commissaires de police.David Le Bars, du syndicat des commissaires de police nationalesur franceinfo

"Il faut que le cap maintenant soit clair", demande David Le Bars, "que ce soit avec ce ministre-là ou un autre, répondant aux questions : Quelle police républicaine on veut pour faire face aux vraies situations ? Quelle façon de diriger les sujets de sécurité avec une institution de police nationale ? [Cette institution] ne peut pas être résumée à des accusations de racisme systémique, c'est totalement inacceptable."

"Il faut que le président de la République aussi prenne conscience des efforts à faire"

Le secrétaire général du Syndicat des cadres de la sécurité intérieure (SCSI), Christophe Rouget, indique sur franceinfo qu'il "faut que le président de la République aussi prenne conscience des efforts à faire vis-à-vis des policiers", en sortant de son rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

Alors que "les policiers ont été blessés, touchés dans leur honneur", le syndicaliste appelle à une "réaction rapide". Il rappelle notamment qu'Emmanuel Macron "avait fait des promesses pendant la campagne électorale, nous l'avons re-précisé au ministre de l'Intérieur. Il avait proposé une académie de police qui permettrait d'améliorer la formation initiale de tous les policiers. Il faut la mettre en place".

Christophe Rouget a fait plusieurs propositions "pour sortir de cette crise" entre une partie de la population française et les forces de l'ordre, dont le retour à une police de proximité. Il a aussi recommandé la mise en place de caméras piétons généralisées et de caméras sur les véhicules des forces de l'ordre, car "c'est nécessaire pour assurer la protection des policiers et avoir des images lors des interventions".