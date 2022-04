Histoire : dans "De la guerre", Jean Lopez revient sur le rôle des femmes dans la guerre

Journaliste et historien, spécialiste de l’histoire militaire russe, Jean Lopez est invité sur le plateau du 23h de Franceinfo jeudi 28 avril. Il présente le deuxième volume de "De la guerre" (Perrin), consacrée à la place des femmes dans la guerre.

Journaliste et historien, spécialiste de l’histoire militaire russe, Jean Lopez présente le deuxième volume de De la guerre (Perrin), un numéro consacré cette fois au rôle des femmes dans la guerre. Il explique notamment qu’il y avait "de véritables combattantes dans l’armée rouge, notamment des snipeuses, des pilotes de bombardiers de nuit, elles étaient toujours par deux, par couple, et également quelques pilotes de chars. C’est une véritable exception parce que c’est la seule armée pendant la Seconde Guerre mondiale qui a vraiment mis des femmes, pas beaucoup mais sur le million de femmes mobilisées, on estime qu’environ 20 000 ont pu voir directement le feu comme des hommes, à des postes particuliers", raconte-t-il sur le plateau du 23h de Franceinfo jeudi 28 avril.

Les Russes "ont commis beaucoup d’erreurs"

Interrogé sur l’évolution de la guerre en Ukraine, Jean Lopez affirme que les Russes "ont commis beaucoup d’erreurs. Ils ont sous-estimé leur adversaire, ça c’est certain. Ils ont vraiment pensé que Zelensky était un clown et que la volonté de se battre du peuple ukrainien était une fiction puisque pour Poutine, il n’y a pas de nation ukrainienne donc personne ne va vouloir mourir pour une nation qui n’existe pas", détaille l’historien.