Haut-Karabakh : les affrontements entre l'Arménie et l’Azerbaïdjan se poursuivent

Sur des images diffusées par le ministère de la Défense d’Azerbaïdjan, on voit l’artillerie du pays pilonner les positions arméniennes dans le Haut-Karabakh. Depuis le ciel, des drones bombardent un camp militaire et des blindés arméniens. Côté arménien, là aussi, des images officielles doivent servir la cause. Pas question de laisser l’Azerbaïdjan donner l’impression qu’il dispose de la supériorité des armes, même si l’Arménie reconnaît de lourdes pertes. En une semaine, les affrontements ont fait une centaine de morts de part et d’autre : des militaires, mais aussi des civils.

Une ville plongée dans le noir

La journaliste Maryse Burgot était en direct de Stepanakert, le chef-lieu du Haut-Karabakh, pour le 20 Heures de France 2, samedi 3 octobre. "Nous avons progressé dans le centre-ville sous les lourds tirs d’artillerie des forces de l’Azerbaïdjan", explique la journaliste. "Plusieurs bombes ont explosé à une centaine de mètres des deux abris où nous avons pu trouver refuge [...] Ce soir, la ville est quasiment plongée dans le noir", poursuit-elle.

