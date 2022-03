Guerre en Ukraine : sur la base militaire de l’Otan en Roumanie, les militaires français déployés pour des missions dissuasives

Chaque jour, des avions militaires français arrivent à Constanta en Roumanie. Plusieurs centaines de soldats en débarquent, ils seront en première ligne dans le dispositif de protection de la Roumanie, un pays devenu la base principale de l’Otan, aux frontières de l’Ukraine. Des hommes et des tonnes de matériel. Pour le moment, les soldats habitent un campement provisoire, tout près des pistes, des tentes géantes dans lesquelles ils dorment par groupes de 50.



La présence française est très appréciée

Mais à terme, ils seront dispersés, répartis selon leur spécialité, dans différentes régions de la Roumanie, frontalières de l’Ukraine. Une mission de longue durée, de surveillance et de dissuasion. Dans la grande ville voisine, les habitants suivent avec beaucoup d’inquiétude ce qu’il se passe en Ukraine, à seulement quelques centaines de kilomètres d’ici. La présence française est donc très appréciée. "La tension est d’autant plus importante qu’il y a 650 km de frontière commune entre la Roumanie et l’Ukraine", précise Alban Mikoczy, envoyé spécial à Constanta.