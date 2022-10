Guerre en Ukraine : les drones, des alliés de taille utilisés par Moscou et Kiev

France 2

Le ministère russe de la Défense a publié une vidéo d'un char ukrainien dans le viseur d'un drone. Sont également visés par ces drones chargés d'explosifs un système de radar et un véhicule de transport. Drones kamikazes, drones de combat ou drones d'observation, ces appareils jouent un rôle stratégique dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Les deux camps recourent à ces drones, qui ne nécessitent pas d'envoyer des hommes en repérage et qui sont moins chers que des missiles ou que des avions de chasse.

La Russie ne possédait pas de drones

"On est sur des systèmes qui vont coûter jusqu'à dix fois moins cher, qui sont relativement discrets", explique Xavier Tytelman, consultant en défense. Dans la semaine, l'armée russe a frappé plusieurs villes avec des drones achetés à l'Iran. La Russie, deuxième puissance militaire mondiale, ne possédait pas de drones longue portée et refuse d'admettre l'origine iranienne des drones. Depuis le début du conflit, l'Ukraine a pris l'avantage grâce à des drones de combat turcs. Elle reçoit aussi des drones suicides des États-Unis et l'US Air force développerait des drones adaptés aux besoins de l'Ukraine.