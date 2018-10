États-Unis : plusieurs engins explosifs retrouvés

Devant le domicile de Barack Obama, les services secrets sont vigilants. Chargés de la protection des anciens présidents, ils ont intercepté, mercredi 24 octobre, un colis suspect, de potentiels explosifs. Un peu plus tôt, dans la banlieue de New York (États-Unis), c'est Hillary Clinton qui recevait un autre paquet. À 13 jours des élections législatives, l'ancienne candidate à la présidentielle dénonce un climat politique plus que jamais polarisé.

Un autre engin suspect tout juste retrouvé

Un robot démineur devant les locaux de l'élue de Floride (États-Unis) Debbie Wasserman Schultz. Elle a aussi reçu un colis suspect, mercredi 24 octobre. Puis c'est au tour du building de Time Warner, au cœur de Manhattan (New York, États-Unis), au siège de CNN, de recevoir un autre colis. Des centaines de personnes sont évacuées. Un autre engin suspect vient d'être découvert au bureau du gouverneur de l'État de New York.