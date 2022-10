Espionnage : les renseignements français alertent sur des propositions suspectes sur Leboncoin

France 2

Ils scrutaient les petites annonces de cours de mathématiques ou de Français sur le site Leboncoin, pour dénicher de jeunes professeurs à haut potentiel, des diplômés de grandes écoles ou travaillant dans des entreprises technologiques françaises. Il s'agit de tentatives d’espionnage des services secrets russes pour approcher des nouvelles recrues. Selon la direction générale de la Sécurité intérieure, qui donne l’alerte sur son site, une douzaine d’affaires ont été recensées ces trois dernières années.



La méthode n’est pas nouvelle

Au départ, ce sont des cours anodins donnés dans des lieux publics comme les restaurants. Puis, les demandes sont plus précises afin d’obtenir des documents confidentiels. "Les Russes cherchent via internet des étudiants sur des domaines qui les intéressent et qui sont sensibles comme la recherche nucléaire, la physique nucléaire (...)", détaille Vincent Crouzet, ex-agent de la DGSE. Selon le journal Le Monde, un étudiant a ainsi fourni des notes sur la politique intérieure ou les enjeux énergétiques, pour un montant de 200 à 300 euros. Puis la DGSI est intervenue. Cette méthode n’est pas nouvelle. En 1987, un étudiant a fourni des notes et a été condamné dix ans plus tard pour trahison.