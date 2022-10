Espionnage : des agents russes tentent de recruter des étudiants sur Leboncoin pour obtenir des renseignements stratégiques

Des agents russes sont passés par le site Leboncoin pour recruter des étudiants français prometteurs et pouvoir ainsi récupérer des informations sensibles, a appris franceinfo vendredi 21 octobre auprès du ministère de l'Intérieur. Ces agents y repèrent des étudiants ou de jeunes actifs qui proposent des cours particuliers pour arrondir leurs fins de mois.

En tout une douzaine de cas ont été identifiés selon une source au ministère de l’intérieur, confirmant une information du journal Le Monde. Certains agents russes repérés par les renseignements français ont ensuite été interpellés et expulsés du territoire. D'autres ont été discrètement mis en garde par les autorités françaises.

Les cibles ne sont pas prises au hasard car il s'agit à chaque fois de jeunes étudiants, ingénieurs prometteurs, issus de grandes écoles et qui travaillent surtout dans des domaines sensibles : la politique, les nouvelles technologies ou le nucléaire par exemple.

Un objectif double

Ces espions russes qui agissent sous couverture, se font passer pour des consultants ou des hommes d'affaires, qui souhaitent prendre des cours de haut niveau en français, en économie ou en mathématiques. Ils prennent ensuite deux ou trois cours classiques, souvent dans un lieu public. Une fois le contact établi, l'agent russe teste son jeune professeur en lui demandant des informations de plus en plus précises sur son domaine de compétences. Plus le sujet et pointu et sensible, plus la rémunération proposée augmente, jusqu'à 300 euros pour une seule note. Au fur et à mesure les méthodes de communication deviennent aussi plus confidentielles avec des rendez-vous pris à l’oral et des agents injoignables par téléphone .

L'objectif est double : à court terme, obtenir des informations et à plus long terme, hameçonner des jeunes pousses qui dans l'avenir pourraient intégrer par exemple des ministères ou de grandes entreprises stratégiques et les recruter pour de bon dans les rangs des services secrets russes.

La méthode n'est pas nouvelle

Pour mettre en garde contre de telles pratiques, la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), d'habitude très discrète, a rendu publique sur son site internet, cette méthode des agents russes pour inciter les éventuelles victimes à se faire connaître. C'est aussi une façon de faire savoir aux Russes que la France a repéré leur méthode de recrutement, glisse à franceinfo une source proche du dossier.

Cette méthode des petites annonces typiquement russe a pris de l'ampleur ces dernières années (même si le conflit en Ukraine a perturbé le dispositif) mais elle n'est pas nouvelle. En 1987 un étudiant français en physique nucléaire, Francis Temperville, avait été recruté par les services secrets russes via une petite annonce qu'il avait publiée dans un journal pour des cours particuliers. Pendant deux ans il avait livré des dizaines de documents classés secret défense avant d'être arrêté et condamné à neuf ans de prison pour trahison.

Une méthode assez similaire avait aussi été repérée du côté des services secrets chinois, ajoute une source proche de l’enquête : les agents tentaient d’approcher de jeunes Français via de fausses annonces d’emploi postées sur le réseau professionnel Linkedin.