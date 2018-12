Emmanuel Macron dîne avec la force Barkhane

Loin des "gilets jaunes", Emmanuel Macron était en déplacement au Tchad pour être au plus près des forces Barkhane. Notre envoyé spécial, Jean-Baptiste Marteau, fait le point sur ce déplacement à plus de 6200 kilomètres de Paris. "Pas question de parler de politique nationale pour Macron qui a soigneusement évité les journalistes présents à N’Djaména. Il a fait preuve de beaucoup d’humilité et a remercié les soldats et leur famille", précise-t-il.

Une tradition

Un sacrifice au quotidien alors qu’ils sont éloignés de leurs proches pour ces fêtes de fin d’année. "L’opération Barkhane reste encore extrêmement active dans tout le Sahel avec actions quotidiennes", dit-il. Le dîner de Noël, préparé par le chef de l’Élysée, est une tradition désormais instaurée par le chef de l’État. "Le fait de venir aux côtés des troupes à l’étranger est très apprécié", explique Jean-Baptiste Marteau.

Le JT

