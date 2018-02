Donald Trump veut armer les enseignants

La colère se fait de plus en plus entendre aux États-Unis. Une semaine après la fusillade qui a tué 17 jeunes dans un lycée de Floride, les jeunes Américains manifestent contre les armes à feu. Donald Trump a réagi de façon timorée, mais a promis certaines mesures. Il propose d’ores et déjà d’armer les enseignants, mais la mesure fait déjà polémique. Ainsi, les enseignants porteraient des armes sur eux de façon dissimulée, mais ils auraient suivi une formation au préalable.



La NRA ne négociera pas

Depuis quelques jours, des centaines de lycéens ont manifesté dans le pays et se sont recueillis au lycée pour rendre hommage à leurs camarades morts. Depuis la tuerie, une chose choque dans le pays : la façon dont le tueur, Nicolas Cruz, a pu se procurer son arme en toute légalité à seulement 18 ans. Trump a promis plus de fermeté, mais la NRA a déjà prévenu qu’il s’opposerait à tout relèvement de l’âge légal pour acheter une arme.

