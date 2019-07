Découverte de l'épave du sous-marin "La Minerve" : "J'étais persuadée que le sous-marin n'était pas loin", raconte la veuve d'un marin

Après cinquante ans de recherches, le sous-marin vient d'être retrouvé au large de Toulon (Var).

L'épave du sous-marin militaire "La Minerve" a été retrouvée au large de Toulon (Var) 51 ans après sa disparition, a annoncé lundi 22 juillet la ministre des Armées, Florence Parly. Le 27 janvier 1968, pendant un exercice, le bâtiment avait coulé en seulement quelques minutes au large de Toulon avec 52 marins à bord. "J'étais persuadée que le sous-marin n'était pas loin", a réagi sur franceinfo Thérèse Scheirmann-Descamps, veuve d'un des marins de "La Minerve". "Pour moi ce qui importait c'était sa localisation, de manière à faire un deuil. On sait où ils sont, pas loin de Toulon", a-t-elle ajouté.

franceinfo : Quel a été votre premier sentiment en apprenant la nouvelle ?

Thérèse Scheirmann-Descamps : C'était un soulagement et une sérénité. J'avais la certitude que "La Minerve" serait retrouvée, donc c'est l'aboutissement de plusieurs mois de recherches et d'années de bataille. Pour moi, c'était carrément un apaisement... Nous savons enfin où ils sont. J'étais persuadée que le sous-marin n'était pas loin, vers Cap Sicié. Je pensais qu'il n'était pas loin de nous, pas loin de Toulon.

Racontez-nous ce 27 janvier 1968. Comment apprenez-vous que La Minerve a disparu et votre mari avec ?

Un jeune militaire marin vient m'informer, vers midi, que mon mari aurait du retard. En fait, j'étais persuadée qu'il se passait quelque chose. Normalement, il aurait dû rentrer à 8h. Donc je me suis sentie complètement effondrée, je pensais que ce n'était pas ça du tout. Quelques instants après, des amis de mon mari sont arrivés pour m'entourer et me dire que "La Minerve" avait disparu. Ma petite fille avait trois ans, mon petit garçon cinq ans et demi. Il a compris et il pleurait. Nous pleurions, nous étions complètement effondrés, sachant que leur papa ne reviendrait pas. Je me posais la question : comment a-t-il vécu ses dernières heures ? Certains amis m'ont dit que l'accident s'est passé très rapidement, il n'y a peut-être pas eu cette souffrance que j'imaginais mais pour moi si, il y a eu la souffrance des derniers instants. Ce sont des choses que je ne peux pas oublier.

Vous espérez qu'avec cette épave, on comprenne vraiment ce qui s'est passé ?

Je pense qu'il va y avoir, peut-être, des investigations à ce niveau. Pour moi, ce qui importait c'était la localisation, de manière à faire un deuil. On sait où ils sont, pas loin de Toulon. Il y aura une cérémonie en mer, sur les lieux du drame où repose La Minerve. Se retrouver sur le lieu de la disparition, cela va être très dur à vivre.