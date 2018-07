Budget : la difficile équation

Il est attendu de pied ferme demain, jeudi 12 juillet. Sur le budget, Gérald Darmanin et le gouvernement ont fait des choix drastiques : il y a d'abord les perdants. En 2019, le budget du Travail et de l'Emploi sera ainsi en forte baisse, -13,5%, en raison notamment de la baisse des emplois aidés qui se poursuit, ce que regrette l'opposition de gauche : "Ça commence à devenir très compliqué pour beaucoup de territoires, des petites collectivités, de petites associations qui rendent de grands services à nos concitoyens", fait valoir Valérie Rabault, présidente du groupe Nouvelle Gauche à l'Assemblée nationale.

La Défense, la Justice, et les Solidarités en hausse

-7% également pour la Cohésion des territoires et le Logement. Le budget de l'Agriculture devrait lui aussi être amputé de 9%, ce que dénonce la FNSEA, principal syndicat : "L'agriculture française a tellement de défis à relever que ce n'est vraiment pas le moment de lui retirer du budget". Il y en a d'autres en revanche qui peuvent avoir le sourire. Parmi les gagnants : la Défense (+5%), la Justice (+4%), et les Solidarités (+7%). En 2019, néanmoins, l'État souhaite limiter cette hausse des dépenses publiques à 0,4% contre 0,7% prévus cette année. Le débat budgétaire s'annonce particulièrement agité au parlement, et ce pendant plusieurs mois.

Le JT

Les autres sujets du JT