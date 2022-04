Armement : les dépenses militaires mondiales ont presque doublé en 20 ans

Mardi 26 avril, le journaliste Jean-Paul Chapel, présent sur le plateau du 20 Heures, montre comment les pays, face à la guerre et à la menace terroriste, s'arment de plus en plus.

Les dépenses militaires mondiales ont presque doublé en 20 ans. "On est passé de 1 100 milliards à 2 100 milliards de dollars l'an dernier, un peu moins de 2 000 milliards d'euros", explique le journaliste Jean-Paul Chapel sur le plateau du 20 Heures, mardi 26 avril. La montée des tensions entre la Chine et les États-Unis a provoqué une accélération de ces dépenses depuis cinq ans. "Au total, ces dépenses représentent 2,2% de la richesse mondiale. Ça inclut des achats de matériel, mais aussi les salaires des militaires et la recherche", poursuit le journaliste.

La France consacre 57 milliards de dollars aux dépenses militaires

Les États-Unis sont le pays qui dépensent le plus, avec un budget de 800 milliards de dollars. "Ils sont suivis par la Chine, 293 milliards et l'Inde, 77", ajoute Jean-Paul Chapel. Derrière eux, le Royaume-Uni dépense 68 milliards de dollars, la Russie 66, et la France 57. "La Russie consacre aux dépenses militaires plus de 4% de sa richesse nationale, quasiment le double de la moyenne", conclut le journaliste.

