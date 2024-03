Armées : le gouvernement annonce une enveloppe de deux milliards d'euros pour "l'intelligence artificielle de défense"

"La France et ses armées doivent se battre pour garder notre rang." C'est le message que compte porter Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, lors de son discours face aux élèves de l'école Polytechnique, déclare-t-il au quotidien Les Echos, vendredi 8 mars. Dans ce cadre, "les armées doivent prendre le virage de l'intelligence artificielle, c'est pourquoi j'annonce la création d'une nouvelle agence ministérielle pour l'IA de défense, l'Amiad", développe le ministre. "Elle sera directement sous ma tutelle, comme l'est la Direction des applications militaires du CEA [Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives]", poursuit-il. Sa mission : "conceptualiser, voire fabriquer l'intelligence artificielle dans les grands programmes militaires, actuels comme futurs."

L'Amiad "sera dotée de moyens importants, avec une enveloppe d'environ 300 millions d'euros par an, ajoute Sébastien Lecornu. On va consacrer 2 milliards d'euros pour l'intelligence artificielle en matière de défense entre 2024 et 2030."

La nouvelle agence sera "dotée de son propre super calculateur classifié". Situé au Mont-Valérien à Suresnes (Hauts-de-Seine), "il permettra de traiter souverainement des données secret-défense", précise le ministre.