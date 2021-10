Armée : les chiens soldats, véritables héros

Chaque année, plus de 1 500 chiens participent à des missions variées sur la terre ferme, dans les airs, ou encore en mer. Cette année, un chien a sauté à plus de 7 000 mètres d'altitude. Bien plus qu'un exploit, c'est une première mondiale. Ces animaux sont surtout sollicités pour leurs capacités olfactives surhumaines qui permettent de sauver de nombreuses vies.

Lucky, expert en détection d'explosifs

Lucky appartient aux commandos des forces spéciales de l'armée de l'Air et de l'Espace. Il est souvent amené à participer à des missions périlleuses. Lui et son maître travaillent ensemble depuis cinq ans et ont développé une amitié fusionnelle et fraternelle. Dans un an, le berger belge malinois terminera sa mission au sein de l'équipe, après avoir reçu plusieurs récompenses grâce à plusieurs actes héroïques, dont la découverte d’un engin explosif dans une école piégée par les terroristes. Ses coéquipiers se souviendront de lui comme d’un héros.