Armée : le témoignage d'un militaire avant son départ au Mali

Walter a 23 ans. Ce lieutenant-chef de section au 2e régiment étranger d'infanterie va bientôt rejoindre le Sahel. "Je suis très fier de mon béret vert et je suis encore plus fier de servir mon pays en opération sur une zone de conflit", confie-t-il. La mort de 13 militaires au Mali lundi 25 novembre le touche profondément. "On a coutume de dire à la Légion étrangère qu'on ne pleure pas nos morts, mais qu'on les honore. Et la meilleure manière de les honorer pour moi, c'est de remplir la mission au mieux", poursuit Walter.

Composer avec la vie en communauté

Au quotidien, le sport a une place primordiale pour être résistant lors des opérations. Ronflements la nuit, réveils décalés... les soldats doivent composer avec la vie en communauté. Lors d'exercices, les militaires communiquent par gestes pour faire le moins de bruit possible et être le plus imprévisible possible pour l'ennemi. "On essaye de se conformer au maximum aux types de scénarios auxquels on pourrait être confrontés en opération", poursuit Walter. Le lieutenant-chef de 23 ans sera bientôt papa, deux rôles qu'il juge tout à fait compatibles.

