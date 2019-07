Armée française : à la rencontre des forces de l'opération Barkane au Mali

5h10 dans le centre du Mali. Les artilleurs installent les canons, les gestes sont méthodiques. À la radio, l'ordre de tir est donné. 13 obus sont tirés en quelques secondes. Au loin, un bruit sourd et une colonne de fumée. La zone visée est utilisée par les djihadistes pour lancer des roquettes en direction des forces françaises.



Traquer les djihadistes

C'est à Menaka que se tient l'un des six camps de base avancée de la force Barkane au Mali. Pour y arriver, il faut embarquer à bord d'un avion militaire. Plus de 300 kilomètres à parcourir depuis Gaho. Le capitaine Mickael est le chef du camp de Menaka. Il est en charge de toute l'intendance. "Dans toute cette zone, les soldats entretiennent leurs chars, leurs véhicules", explique le capitaine au journaliste Julian Bugier et devant les caméras de France 2. 150 soldats vivent au quotidien dans le camp de Menaka. Pendant quatre mois, coupés du monde, ils patrouillent et traquent les djihadistes.

Le JT

Les autres sujets du JT