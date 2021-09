A Evreux, les écoles s’adaptent pour accueillir les enfants de militaires allemands

Le 3 septembre, les armées de l’air française et allemande ont créé le premier escadron de transport tactique binational. Une unité installée sur la base aérienne 105 à Evreux dans l’Eure, où stationneront à terme un peu plus de 160 militaires allemands et leur famille. Pour accueillir les enfants, une section internationale a été créée dans trois établissements scolaires de la ville.