VRAI OU FAKE : l'Europe doit-elle produire plus de blé ?

La guerre en Ukraine bouleverse les marchés agricoles dans le monde. Pour éviter de manquer de nourriture, il faut mieux répartir la production mondiale de céréales selon Emmanuel Macron, mais aussi "produire plus". Alors, faut-il absolument que l'Europe produise plus de céréales ? Avec la guerre, il est vrai que presque plus rien ne sort des ports du sud de l'Ukraine, et la Russie exporte moins. Or, ces deux pays représentent 30 % des exportations de blé dans le monde.

Une dépendance au niveau du maïs et du tournesol

Cependant, l'Union européenne ne dépend pas de ce blé. "La dépendance, elle est au niveau du maïs et principalement au niveau du tournesol", explique Jean-François Loiseau, président d'Intercéréales. L'Union européenne est donc dépendante de l'Ukraine, mais pour l'élevage et non l'alimentation humaine. D'ailleurs, deux tiers de la production de céréales en Europe sert aussi à nourrir les bêtes. En mangeant moins de viandes et de laitages, et en luttant contre le gaspillage alimentaire, une partie plus importante de la production céréale pourrait être redirigée vers l'alimentation humaine.