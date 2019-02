Vin : les Français en boivent de moins en moins

Et si la France n'était plus le pays du vin ? La consommation a chuté de 20% en moins de 20 ans, selon l'Organisation internationale du vin. En 2016, chaque adulte français en a bu en moyenne un peu plus de 51 litres, contre 71,5 litres en 2000. Une chute de 28,4%. Les Américains sont devenus les premiers consommateurs mondiaux de vin en 2011. La consommation aux États-Unis a augmenté de 53% entre 2000 et 2017.

Les portugais, plus gros consommateurs

Mais leur consommation reste très inférieure à celle des Européens. Un peu plus de 12 litres par an et par habitant en 2016, contre plus de 43 litres pour les Italiens, plus de 28 litres pour les allemands et un peu plus de 24 litres pour les Espagnols. En tête du classement mondial, le Portugal, avec 51,4 litres consommés par habitant. Du vin à consommer bien sûr avec modération.

Le JT

Les autres sujets du JT