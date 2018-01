Vignobles : les champenois achètent en Angleterre

En Angleterre, à Chilham, le château du coin ne ressemble pas aux manoirs Renaissance du département de la Marne, mais on y fait aussi un vin pétillant. Mais Pierre-Emmanuel Taittinger vient visiter ces terres, bien loin de son vignoble ancestral qui a donné son nom à l'un des plus prestigieux champagnes. Dans le Kent, les pieds de vigne grandissent et les premières bouteilles sont attendues dans cinq ans. Un investissement mûrement réfléchi par le français et réalisé avec son partenaire anglais.



Un pari sur l'avenir

Cette traversée de la Manche, c'est une manière de trouver un sol similaire à la Champagne, mais surtout un pari climatique sur l'avenir. "Nous sommes aussi ici parce que nous pensons que nous pourrons produire d'excellents vins effervescents. Nous avons aussi la chance de bénéficier du réchauffement climatique qui donne la possibilité d'avoir des rendements satisfaisants", explique Pierre-Emmanuel Taittinger, producteur de champagne.

