Vignerons : ses premières vendanges

Premier jour des vendanges, et premier recrutement : Arthur Lotrous a fait appel à une vingtaine de personnes : des saisonniers et de la famille. Le nouveau vigneron a enfilé son tout nouveau costume il y a à peine un an. "On commence généralement au mois de novembre. Il fait froid. On taille tout seul, et puis, maintenant, c'est la consécration."

Un défi de tous les instants

Le métier de vigneron, un virage à 180 degrés pour ce Parisien, d'abord étudiant en physiques-chimie, puis ouvrier viticole pendant cinq ans. Il a loué six hectares de vigne. "Il y a déjà eu beaucoup d'investissement pour le matériel", reconnaît le vigneron, qui a fait un emprunt bancaire de plusieurs centaines de milliers d'euros. Le rare matériel neuf côtoie celui d'occasion. Pour Arthur Lotrous, tout est défi, y compris la vinification à venir.

