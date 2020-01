VIDEO. Un an après, que devient le drive zéro déchet \"Drive tout nu\" ?

Il y a un an, Salomé et Pierre présentaient leur concept dans une vidéo devenue virale. "Et là, le site a complètement sauté donc c'était génial", se souvient Salomé. Rupture de stock, pas assez de bocaux, de producteurs… Le couple a dû tout revoir en plus grand. De trois membres dans l'équipe, ils sont aujourd'hui passés à une équipe de sept personnes. Aussi, Salomé, Pierre et le reste de l'équipe travaillent désormais avec 120 producteurs dont 90 producteurs qui sont à moins de 100 kilomètres autour du "Drive tout nu".

Si le drive zéro déchet de Salomé et Pierre s'est retrouvé très vite en rupture de stock, le couple salue néanmoins la patience de leurs clients. En avance de trois ans sur leurs objectifs, ils sont sur le point d'ouvrir un second drive dans le sud de Toulouse. "On va travailler à un peu protocoliser la manière dont on fonctionne ici, à l'intérieur du "Drive tout nu" pour que demain, s'il y a quelqu'un qui veut se lancer avec un drive zéro déchet à Strasbourg, il ait un peu un système clé en main qui lui permette d'être efficace tout de suite", explique Pierre.

Le couple ambitionne de véritablement démocratiser ce système de drive zéro déchet.