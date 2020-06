VIDEO. Tuto : Comment faire pousser des légumes avec des restes ?

"Ce qu'on peut faire, c'est récupérer nos déchets alimentaires pour les faire repartir, soit sur notre balcon, soit dans notre cuisine. Ça s'appelle le recyclage alimentaire et on va vous montrer comment faire", explique Bérengère Boüan, paysagiste chez Merci Raymond. Pour cette démonstration, le recyclage alimentaire se fera avec une salade, un oignon nouveau, un poireau et du céleri branche. Néanmoins, il est possible de le réaliser avec une multitude de légumes différents.

Au moment de les cuisiner, il est nécessaire de veiller à couper assez largement les pieds des légumes. Puis, les placer dans des verres avant d'ajouter un à deux centimètres d'eau. Laisser pousser au soleil en ajoutant régulièrement de l'eau. "Ce type de recyclage alimentaire ne va pas nous rendre autonome, mais il permet de transformer des déchets en ressources avec en prime la satisfaction de le faire soi-même", se réjouit Bérengère Boüan.

Quand les légumes, les fruits ou les aromates ont suffisamment poussé, rempoter dans de la terre et les laisser grandir jusqu'à ce qu'ils puissent être dégustés.