Brut.

Tous les jours, Lise retrouve son collègue de travail, le temps de l’été : monsieur Flâneur, un âne, un baudet du Poitou. Ensemble, ils vont parcourir les rues de Saumur afin de ramasser les déchets et interpeller les passants pour les sensibiliser sur leur action. Ils ne remplacent pas les éboueurs mais complètent leur travail. Lise est embauchée par la ville. Avant de commencer ce petit boulot d’été, elle a été formée par le fermier en charge de l’animal le reste de l’année.

“Il faut vraiment être connecté à l’animal”

Le reste de l’année, elle est étudiante en langues. "Je me suis dit : “C’est bien, je vais parler avec des touristes un petit peu.” Et je ne suis pas déçue”. De nombreux touristes surpris viennent lui poser des questions. “Il faut vraiment être connecté à l’animal. Le fermier qui m’a formée me parle beaucoup de connexion. Lui, c’est pas un camion à poils, c’est un petit gars avec un cerveau”. A propos des déchets, la jeune femme explique que “ce qui est énervant”, c’est de “voir des gens jeter leurs mégots par terre devant toi” ou “des bouteilles pile devant nous !”.