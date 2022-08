“Là, c’est net, le champs de maïs il est tout jaune, il a un mois d’avance à peu près, on voit qu’il a souffert de la sécheresse et des fortes chaleurs. Ces paysages-là, c’est des paysages qu’on aura tous les ans à partir de 2040-2050.” Dans le Sud-Ouest, les sécheresses observées poussent les agriculteurs à trouver des solutions pour sauver leurs plantations. Brut a passé une journée avec certains d’entre eux.

Face aux canicules et sécheresses de plus en plus rudes et fréquentes, les agriculteurs n’ont d’autres choix que de s’orienter vers des alternatives. Cette année, ils estiment avoir perdu plus de 50% de leur rendement, une situation compliquée qui les poussent à réfléchir à de nouveaux moyens de production.

“L’année 2022 deviendra une année classique”

Pour Serge Zaka, Docteur en agroclimatologie chez ITK, la question de l’eau est "au cœur des préoccupations”. “On est à la fois dans une région touristique et agricole, et dans les années à venir, on s’attend à une multiplication par 2, voire par 3, en fait, de l’intensité de ces sécheresses.” Afin de limiter leurs pertes, il est fondamental pour ces agriculteurs du Sud-Ouest de trouver de nouvelles espèces, plus résistantes à la sécheresse et à la canicule. C’est par exemple le cas du sorgho, une céréale sans gluten, qui a une température optimale de croissance autour de 35°C, contre 31°C pour le maïs et 27°C pour le blé.

D’autres techniques existent pour préserver l’eau, notamment autour ce qui est appelé “l’agriculture de précision” ou “agriculture numérique”. Avec une interface permettant de mesurer le potentiel hydrique de base, l’eau disponible dans les sols, ainsi que les données météorologiques des semaines à venir, cette agriculture permettrait aux producteurs de prendre des décisions concernant l’irrigation. “Ça permet un petit peu de guider l’agriculteur sur les choix qu’il doit faire par rapport à l’eau afin de la préserver au maximum et que chaque goutte d’eau soit utilisée de la meilleure façon possible.”