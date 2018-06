VIDEO. Réchauffement climatique : “On est en train de se tuer“… Nicolas Meyrieux tire la sonnette d’alarme

"En tant qu’êtres humains, on est en train de se tuer", alerte Nicolas Meyrieux. Ce Youtubeur et auteur engagé pour l’environnement pointe une surconsommation et une surexploitation de la planète dans les années 1970 "en pensant qu’elle était infinie". Aujourd’hui, nous en payons les frais. Et nous ne "faisons rien".

"Quand tu vois l’inaction de nos hommes politiques, vraiment, leur capacité à ne rien faire, mais ne penser qu’à la ‘Sainte Croissance’ et absolument pas au climat’, tu te dis que c’est vraiment à notre génération d’agir", fustige Nicolas Meyrieux. Selon lui, "on est en train de se tuer nous-mêmes". La raison ? L’oxygène que l’on respire provient à plus de 50 % des océans, via le phytoplancton. Lorsque nous consommons et émettons du carbone, celui-ci vient se déposer dans les océans, acidifie l’eau et augmente la température. Résultat ? Le phytoplancton meurt à cause de la pollution.

"On peut complètement rétablir la balance de partout"

"Par contre si on fait quelque chose, on peut complètement rétablir la balance de partout", assure Nicolas Meyrieux. Par exemple, il explique que si nous arrêtions de manger du poisson pendant sept ans, on referait entièrement le stock des océans en poissons. "Il y a toujours une solution qui prime sur toutes les autres, c’est vraiment votre putain d’argent qui peut faire la différence", lance-t-il. Par exemple, en allant faire ses courses, privilégier un petit producteur permet de le faire vivre sciemment. "Je ne fais pas vivre un énorme groupe qui fait de l’agro-industrie", poursuit Nicolas Meyrieux.

Selon lui, "dès que vous achetez quelque chose, ça a un impact écologique". Le jeune militant a donc un message à faire passer : "plus on sera de télés, de journaux à parler de tous ces problèmes-là et de toutes ces solutions qu’il faut apporter, plus on aura de l’espoir de changer les choses".