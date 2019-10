VIDEO. Quelle est la situation des abeilles à travers le monde ?

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Aux États-Unis, les abeilles auraient perdu 37 % de leurs congénères durant l'hiver 2018-2019. C'est le pire déclin enregistré depuis 13 ans. L'utilisation d'engrais et de pesticides, comme les néonicotinoïdes, des produits désorientant les insectes en agissant sur leur système nerveux, sont remis en cause. Autre menace possible : le varroa destructor, un acarien parasite qui s'en prend aux colonies et le transmet des maladies.

En Chine, ce sont environ 80 % des abeilles locales qui ont disparu depuis l'introduction des abeilles domestiques au 19ème siècle. Dans certaines régions, les humains doivent désormais polliniser à la main. C'est notamment le cas dans la province du Sichuan, connue pour sa production de pommes et de poires. Là-bas, les fermiers récoltent manuellement le pollen de fleurs mâles avant de le déposer sur les fleurs femelles à l'aide de brosses et de pinceaux.

L'Estonie et Cuba, les fiefs des abeilles

En Europe, les taux de mortalité sont élevés. Un pays se distingue des autres : la Slovénie qui est à l'origine de la journée mondiale de l'abeille. L'apiculture fait même fait partie du paysage avec 8 ruches par kilomètres carrés et 5 apiculteurs pour 1000 habitants. C'est aussi le seul pays en Europe à avoir préservé son abeille locale : la carniolienne.

À Cuba, les abeilles sont aussi en bonne santé. Dans les années 1990, le bloc soviétique s'est effondré alors qu'il fournissait engrais et pesticides à Cuba. Ainsi privée de produits phytosanitaires, l'île s'est alors retrouvée contrainte de privilégier le bio. Résultat : des colonies épargnées et des ruches bien pleines.

Plus de 7200 tonnes de miel bio ont été produites par Cuba en 2014, représentant 23,3 millions de dollars. Cela fait ainsi du miel bio le 4ème produit agricole le plus exporté par Cuba.