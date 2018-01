VIDEO. Produits laitiers, stars de la pub

Pour commercialiser ses produits, l’industrie laitière préfère raconter de belles histoires aux consommateurs et jouer sur tous les fantasmes…

Mais si, mais si, souvenez-vous : le lait, c’était érotique, le yaourt aphrodisiaque, et le fromage sexy...

"C'est pour fabriquer du bonheur"

A l’époque, pour "pécho", le truc, c’était de croquer à pleines dents dans un bon "claquos", d’organiser des pique-niques de yaourts en haut des pistes, et d’essuyer les moustaches de Caroline, qui s’en est mis partout, cette petite maladroite.

Et puis, l’industrie a réquisitionné les éleveurs... On leur a même demandé de chanter en "yaourt", arôme mauvais play-back : "Si je me lève de bonne heure / C'est pour fabriquer du bonheur" ; "Produits laitiers, c'est un métier / C'est une passion, ça vient du cœur / Les produits laitiers sont nos amis pour la vie…"

"Produits laitiers : où va l'argent du beurre ?", une enquête de Jean-Baptiste Renaud diffusée mardi 16 janvier 2018 à 20h55 sur France 2.