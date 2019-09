VIDEO. Pollution à l\'arsenic : les habitants de la vallée de l\'Orbiel témoignent

Une vallée polluée par les déchets d'une ancienne mine d'or. Une région qui se sent abandonnée par les pouvoirs publics. Et la santé des habitants menacée. "Les enfants se retrouvent impactés et chargés en arsenic, alors qu'ils n'y sont pour rien", dénonce Max Brail maire de Lastours.

Tout commence le 15 octobre 2018. Ce jour-là, des pluies diluviennes s'abattent sur la région provoquant la sortie des cours d'eau de leur lit. Résultat : des tonnes de sédiments chargés en arsenic vont être charriés. Principalement touchée : une école. "Il y a eu jusqu'à 1 mètre 50 d'eau", se souvient le maire de Lastours. Depuis, la cours de l'établissement a été nettoyée et goudronnée mais tout n'est pas réglé.

Dans une autre école maternelle de la vallée, de nombreux élèves présentent des taux anormalement élevés d'arsenic. De son côté, l'Agence régionale de santé ne nie pas le problème. Dès 2008, elle a d'ailleurs publié des recommandations pour les habitants de la vallée comme le fait de ne pas consommer de produits recueillis dans la vallée. Des recommandations que le maire de Lastours trouve franchement insuffisantes.

Un sentiment d'abandon

La source de la pollution se trouve dans l'ancienne mine de Salsigne, en activité de 1892 à 2004. C'était la plus grande mine d'or d'Europe et la première du monde pour l'arsenic, un produit qui servait notamment à fabriquer l'agent orange, un puissance pesticide principalement utilisé dans les années 1970 par l'armée américaine lors de la guerre du Vietnam.

Des journalistes de l'émission C Politique ont prélevé un échantillon dans la vallée de l'Orbiel, puis l'ont fait analyser. Résultat : 55 500 milligrammes d'arsenic pur par kilo alors que le seuil de toxicité admise est de seulement 30 milligrammes par kilo.

Si l'État se dit conscient du problème, le maire de Lastours, lui, pointe un sentiment d'abandon ressenti par sa population : "Les enfants de la vallée de l'Orbiel ne valent-ils pas autant que les enfants de Paris ?"