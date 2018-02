VIDEO. Pesticides et transparence : encore un effort monsieur le ministre de l’Agriculture...

En 2016, 68 000 tonnes de pesticides on été vendues en France. Autant qu’il y a trois ans ! Et malgré les promesses du précédent gouvernement, les chiffres de vente de pesticides dans l’Hexagone ne sont toujours pas publiés. Pourquoi ?

"Allez-vous enfin rendre publics les chiffres de vente en France des pesticides ? demande Elise Lucet au ministre de l’Agriculture. On a envie de savoir, quand on mange quelque chose qui vient de Gironde [en noir sur la carte que lui montre la journaliste] ou des Landes [en rouge], s’il y a plus d’utilisation de pesticides qu’ailleurs…"

"Je travaille à un plan de sortie de l’utilisation des pesticides"

"Nous allons travailler sur ce que l’on appelle la différenciation entre la vente et le conseil, répond Stéphane Travert. Demain, on ne pourra plus vendre un produit et, en même temps, être celui qui préconise l’utilisation d’un produit. Au-delà de cette carte que vous me montrez, c’est de travailler au plan de sortie de l’utilisation des pesticides." Et pas au plan de la transparence pour les consommateurs, en attendant ? "Quand je dis que je travaille à un plan de sortie de l’utilisation des pesticides, c’est être transparent."

Va-t-il alors publier les chiffres de ventes ? "Mais je ne sais pas si j’en dispose ici au ministère…" rétorque-t-il à la journaliste qui lui affirme avoir fait le travail en 2016 et qu’il a donc ces chiffres : "J’attends qu’on me les montre." Les publiera-t-il ? "Si je les ai. J’attends d’abord qu’on me les montre. La transparence que je dois avoir vis-à-vis de nos concitoyens, c’est l’engagement que le gouvernement prend sur la réduction et la sortie d’un certain nombre de pesticides."

Extrait de "Pesticides : notre santé en danger", une enquête d’Elizabeth Drévillon diffusée mardi 27 février 2018 sur France 2 à 22h35.