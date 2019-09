VIDEO. "On est extrêmement strict sur les règles de préventions des conflits d'intérêts", l'Anses répond à Fabrice Nicolino

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Mettre en cause les experts c'est un peu facile," a dénoncé le directeur général de l'Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail). Roger Genet a pris la défense de son agence lundi 23 septembre sur franceinfo après les accusations du journaliste Fabrice Nicolino, qui a mis en cause le travail de l'Anses dans son livre d'enquête Le Crime est presque parfait.

Fabrice Nicolino dénonce un cas de "conflit d'intérêt majeur" concernant une famille de fongicide appelée SDHI qui aurait des effets nocifs sur les animaux et sur les hommes, et qui n'a pas été interdit. "La société française ne peut pas être protégée par son agence publique de sécurité sanitaire. Au secours !" avait-t-il déclaré le 11 septembre sur franceinfo.

"Une agence citée en modèle au niveau européen"

"On a mis en place un groupe d'experts, a expliqué Roger Genet. On a lancé un signalement dans toutes les agences européennes. On a tout un ensemble d'éléments qui permet de dire que ces produits ne présentent pas d'inconvénients pour la santé dans les conditions d'utilisation. Et on finance des études pour essayer d'avancer."

Les experts mis en cause font un travail formidable avec le seul objectif de l'intérêt général. Roger Genet

L'Anses regroupe "700 agents dans les laboratoires de recherche et 900 experts qui viennent de l'Inserm, de l'Inra, du CNRS, a développé le directeur général de l'agence. On est extrêmement stricts sur les règles de préventions des conflits d'intérêts. On est une agence citée en modèle au niveau européen."