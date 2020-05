VIDEO. \"Notre système atteint ses limites\" : l\'appel de Nicolas Hulot pour le monde d\'après

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"Notre système, il atteint ses limites. Il faut en prendre acte. On ne repart pas à l'identique."

Tirer des leçons

À l'origine de l'opération "Le temps est venu", Nicolas Hulot estime que la crise que nous traversons est plus "profonde" qu'une "simple crise sanitaire". Selon lui, il est urgent d'en tirer les leçons. "On ne peut pas bâtir un modèle sur le dos de la nature. Un modèle qui détruit de jour en jour les écosystèmes n'a pas d'avenir", fait-il valoir.

Un appel à l'unité

Pour ce faire, il est nécessaire de déterminer "ce que nous devons garder du monde d'avant et ce que nous devons supprimer". Nicolas Hulot appelle ainsi à l'unité pour redonner du sens au progrès, en étant plus humbles et plus solidaires. "On peut tous ensemble construire un monde plus apaisé, plus solidaire et surtout plus sûr où on n'aura pas peur de l'avenir", affirme-t-il.

Le temps est venu de l'empathie, le temps est venu de faire vivre les métiers les plus difficiles, le temps est venu de la reconnaissance aux soignants. Nicolas Hulot à Brut.

Nicolas Hulot invite notamment à diffuser et à faire vivre ce message d'exigence et de radicalité porté par "Le temps est venu" via les réseaux sociaux.