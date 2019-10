VIDEO. Les dauphins roses d'Amazonie sont menacés par le mercure

En Amazonie, des analyses faites entre 2017 et 2019 sur 46 individus ont montré que 100 % d'entre eux étaient contaminés par cet élément chimique. La cause principale de cette pollution : l'orpaillage illégal. Pour amalgamer l'or, les ouvriers clandestins utilisent du mercure qui se déverse ensuite dans les sols et dans le fleuve. Une étude de 2018 a identifié 2312 sites illégaux dans six pays. 80 % de ces sites sont situés au Venezuela où les dauphins sont logiquement parmi les plus contaminés.

D'autres menaces

En plus de l'orpaillage, s'ajoutent d'autres menaces. "Le mercure existe sous une forme naturelle en Amazonie mais il se répand dans l'eau à cause de la déforestation, des incendies de forêt et entre dans la chaîne alimentaire des dauphins et des poissons", explique Marcelo Oliveira du WWF Brésil. L'ensemble de la chaîne alimentaire est ainsi menacée avec au bout de celle-ci les 20 millions de personnes qui vivent dans la région.