VIDEO. Les baies de Goji, des fruits aux nombreux bienfaits

Elles sont consommées en Chine depuis des millénaires. Qu'elles soient fraîches, séchées ou infusées, les baies de Goji font partie intégrante de la médecine traditionnelle du pays. En effet, bien que peu de recherches n'aient été réalisées jusqu'à ce jour, ces baies présenteraient de nombreux bienfaits et amélioreraient le bien-être général. "Dans la médecine chinoise, nous les utilisons pour renforcer les reins, la vitalité, améliorer la fonction sexuelle ainsi que pour la vue", affirme le Dr. Maoshing Ni de l'Université de Médecine Chinoise traditionnelle.

La face cachée de ces fruits

Certaines exploitations de baies de Goji ont des superficies colossales. "L'été, les ouvriers récoltent environ 80 kilos par jour", explique Zheng Zehu, un responsable de production. Malheureusement, il a été prouvé que ces cultures nécessitaient de grandes quantités de pesticides.

Une enquête réalisée par la revue belge Test Achats a montré que sur 15 paquets de baies, 10 contenaient des pesticides, dont 4 avec des seuils supérieurs aux réglementations européennes.Aujourd'hui, de plus en plus d'exploitations européennes se sont lancées dans la production de baies de Goji afin d'offrir des alternatives plus durables.