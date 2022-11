Il y aurait plus de 100 000 retenues d'eau en France, qui font aujourd'hui l’objet d’un face-à-face tendu : d’un côté, des agriculteurs qui estiment ces réserves indispensables ; d'un autre, des défenseurs de l’environnement pour qui il est urgent de préserver et partager cette ressource vitale. Une enquête d'"Envoyé spécial".

Après les rassemblements et débordements du dernier week-end d'octobre à Sainte-Soline, "Envoyé spécial" revient sur la guerre de l'eau et les projets controversés de bassines agricoles dans les Deux-Sèvres.

C’est une bataille qui déchire nos campagnes et transforme nos paysages depuis des années, celle des retenues d’eau. Il y en aurait plus de 100 000 en France, de toutes les tailles. Ces réserves géantes sont construites par les agriculteurs pour stocker l’eau et irriguer les champs l’été.

Comment trouver un terrain d'entente ?

Mais aujourd’hui, elles font l’objet d’un face à face tendu. D’un côté, des agriculteurs qui estiment ces réserves indispensables à la survie de leur exploitation. Face à eux, les défenseurs de l’environnement pour qui il est urgent de préserver et partager cette ressource vitale.

Une enquête d'Alice Gauvin, Eric Maizy et Marielle Krouk rediffusée dans "Envoyé spécial" le 3 novembre 2022.

