VIDEO. "La campagne, c'est devenu un libre-service" : le Collectif des éleveurs pillés n'en peut plus des vols de moutons

Dans l'arrière-pays nantais, Willem est un éleveur sur le qui-vive. La nuit de Pâques 2020, il a récupéré trois brebis traumatisées après une tentative de vol. Stressées, elles sont mortes quelques jours plus tard, laissant six agneaux orphelins. A force de compter ses moutons nuit et jour, l'éleveur n'arrive plus à dormir...

Willem n'est pas le seul à se faire dérober son cheptel. Tout le département de la Loire-Atlantique est touché par ce fléau. En 2018, une cinquantaine d'agriculteurs excédés se sont réunis pour créer une association, le Collectif des éleveurs pillés.

En 2020, 450 têtes de bétail volées en Loire-Atlantique

Autour de la table ce jour-là, devant la caméra d'"Envoyé spécial", six d'entre eux comptent leurs dernières pertes. Des dizaines d'agnelles enlevées chez Vivien, un jeune éleveur qui s'est installé il y a à peine trois ans, 65 animaux disparus dans une autre exploitation... Pour 2020, le bilan est catastrophique : en tout, ce sont 450 têtes de bétail qui ont été volées en Loire-Atlantique.

Le préjudice s'élève à 450 euros par animal. Une lourde perte, car les éleveurs d'ovins gagnent en moyenne 620 euros par mois. Ces situations auxquelles ils sont de plus en plus souvent confrontés ajoutent à leurs difficultés. Et ont de quoi décourager les plus jeunes, comme Vivien. Dégoûté, le jeune homme se demande s'il va pouvoir poursuivre cette activité qu'il aime : "C'est pas possible, à ce régime-là."

Extrait de "Délinquance : agriculteurs à bout de nerfs", un reportage à voir dans "Envoyé spécial" le 18 février 2021.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de Franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".