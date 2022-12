De plus en plus de terres agricoles sont transformées et bétonnées, lorsque les agriculteurs les vendent à leur retraite. L’association Terre de Liens lutte contre ça. À cette occasion, Guillaume Canet présente à Brut, Bernard, ancien agriculteur, et Hugo et Élodie qui ont repris sa ferme.

“En 30 ans, les fermes sont passées de 24 à 69 hectares”, explique Guillaume Canet. Pour lutter contre ce phénomène, il s’est engagé avec l’association Terre de Liens. Cette dernière a acheté depuis 2003 plus de 300 fermes, pour sauvegarder les terres agricoles et empêcher qu’elles soient bétonnées. En contrepartie, elle loue ces terrains à des agriculteurs qui se tournent vers une agriculture biologique ou respectueuse de l’environnement. C’est pourquoi Bernard Jacquet, maintenant à la retraite, s’est tourné vers eux, et leur a vendu ses terres. Hugo Pobelle et Élodie Lavy les ont récupérées pour implanter leur ferme.

“Il n’y aurait pas eu Terre de Liens, on ne pouvait pas s’installer”

“Si on avait fait le choix de l’argent, on démembrait l’exploitation. Comme on est en bordure de forêt, il y a le mec qui rêve qu’il va tirer un sanglier un matin, il veut 20 hectares, l’autre il a 5 chevaux, il veut aussi 20 hectares. On s’est fait des ennemis, et pas agricoles, des gens avec le besoin de posséder”, explique Bernard Jacquet.

“Il n’y aurait pas eu Terre de liens, on ne pouvait pas s’installer”, répond Hugo Pobelle. “L’intérêt de Terre de Liens, c’est que ce sont eux qui s’occupent de tout le travail administratif et concrètement de l’achat des terres, mais qui facilitent aussi les rapports entre le cédant et eux, et ce sont eux qui prennent aussi les risques”, ajoute Guillaume Canet.