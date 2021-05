"3 œufs sur 10 vendus en supermarché sont encore issus de poules en cage. Donc on ne voit pas très bien comment Emmanuel Macron pourrait tenir sa promesse en 2022", s'inquiète Agathe Gignoux​, chargée d'affaires publiques, CIWF. C'était en effet une promesse d'Emmanuel Macron en 2017 : interdire la vente des œufs de poules en batterie d'ici 2022. À la fin 2020, 31 % des œufs vendus aux consommateurs provenaient encore de poules élevées en cage. Si l'on ajoute ceux destinés à la restauration et à l'agroalimentaire, les poules en cage représentaient encore près de la moitié de la production française en 2020.

Vers un décret plus ambitieux ?

Saisi par l'association CIWF sur cette question, le Conseil d'État rend sa décision le 27 mai 2021 : il faut un décret suffisamment ambitieux. "Il est enjoint au Premier ministre de prendre le décret prévu à l'article L.214-11 du code rural et de la pêche maritime dans un délai de six mois", indique-t-il. Depuis 2017, le volume des œufs vendus aux consommateur issus d'élevages en cage a baissé en moyenne de 8,5 % par an.