VIDEO. Ils sont partout, mais savez-vous réellement ce que sont les champignons ?

Les champignons ont colonisé tous les milieux terrestres depuis 450 millions d’années. Il en existerait aujourd'hui près de 611 000 espèces, dont 1000 seraient consommées par l’être humain. Parmi eux, le classique champignon de Paris, le Shiitaké ou encore la Truffe blanche d’Alba, l’un des dix ingrédients les plus chers du monde (la plus chère est vendue entre 5000 à 7000 euros le kilo). Mais si beaucoup sont délicieux, de nombreux autres sont toxiques et peuvent entraîner le déclenchement de maladies et, parfois, causer la mort.

Une grande famille divisée en trois catégories

Ni animal, ni végétal, les champignons possèdent leur propre classification. Leurs cellules ont des parois, comme les végétaux mais ils sont incapables de transformer la lumière en énergie comme le font les plantes. Ils doivent donc se nourrir, comme les animaux, en puisant leurs ressources dans l’environnement et se divisent en trois groupes selon leur alimentation. Les saprostrophes, qui se nourrissent de matière morte comme le bois ou les feuilles, les parasites, qui se nourrissent de matière vivante comme les animaux, les végétaux ou même les autres champignons, et les symbiotiques, qui se nourrissent également de matière vivante mais avec les bénéfices pour l’hôte, contrairement aux parasites qui lui sont néfastes.

Mais tous ces champignons possèdent une particularité. Ils sont tous formés de la même manière. Ils possèdent ainsi une partie souterraine appelée "mycélium", formée de longs fils blancs qui leur assurent leur croissance, leur nutrition et la défense de leur organisme. Au-dessus du sol, la partie appelée “chapeau“ sert à leur reproduction. Celui-ci produit des graines minuscules, les spores, qui tombent ou sont éjectées. Elles établissent plus loin un nouveau réseau de mycélium qui formera un nouveau champignon. En Orégon, le mycélium d’un Armillaria solidipes recouvre 9 kilomètres carré. C’est le plus grand organisme vivant de la planète.