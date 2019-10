VIDEO. En 1971, quand la télé française découvrait la tendance des produits \"naturels\"

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"On constate que partout en France se multiplient et prospèrent les commerces de produits dits naturels." 2500 magasins, dont 250 pour la seule région parisienne. C'est l'arrivée des magasins bio en France. "Depuis le début de l'année, le chiffre d'affaire de ces magasins a augmenté de plus de 30 %", relatait un journaliste.

Derrière ces boutiques, des maraîchers qui traitaient leurs légumes avec du compost et qui ont pris l'initiative de bannir les pesticides. Un maraîcher raconte ce choix, causé notamment par une mésaventure : "C'est venu parce que j'ai manqué de m'empoisonner avec les traitements, à la suite de traitements assez répétés, j'ai craché le sang pendant plusieurs jours."

Des magasins réglementés

Pour les sceptiques, un commerçant explique que les producteurs s'engagent à respecter un amendement. "Celui-ci s'engage, par un contrat de culture à ne produire que des légumes poussés dans un sol amendé d'une manière naturelle et organique et si ma foi, il viole sa promesse, il s'expose à des sanctions extrêmement sévères de la part de l'administration", explique-t-il.