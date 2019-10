VIDEO. Écologie : \"Il faut mettre un petit peu de conscience dans son quotidien\" : le message de Nicolas Hulot

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

"On ne peut pas se payer le luxe d'une division, d'une confrontation sur un sujet qui détermine la viabilité de la planète."

Nicolas Hulot a un message à faire passer concernant la crise climatique. Selon lui, il faut tirer une croix sur notre modèle économique qui a tendance à "épuiser" et à "détruire" plutôt qu’à protéger et à distribuer. S'il estime qu'il faudrait, à terme, une approche plus exigeante que simplement additionner des petits gestes individuels, il ne les sous-estime pas pour autant. Selon lui, ces petits gestes individuels peuvent "représenter entre 20 et 25 % de l'effort que nous devons collectivement faire pour éviter que la crise climatique ne nous échappe et qu'elle ait des conséquences trop tragiques."

Des petits gestes pour une grande avancée

Parmi ces petits gestes du quotidien : effacer les mails inutiles dans sa boîte mails ou encore limiter la consommation de viande en faisant un jour sans viande chaque semaine. "Il faut mettre juste un petit peu de conscience dans son quotidien", estime l'ancien ministre de l'Écologie.

Selon lui, il ne faut pas faire les choses "par automatisme", "par conditionnement" ou encore "par mimétisme". En revanche, à force d'efforts et de bonne volonté, cette accumulation de petits gestes au quotidien peut se solder par la création "d'un nouveau standard de consommation".

Ainsi, Nicolas Hulot appelle à donner un sens à notre intelligence. "On n'y arrivera pas en désordre, on n'y arrivera pas si chacun d'entre nous, on continue à mijoter nos petits préjugés les uns envers les autres comme si on avait l'éternité devant nous", conclut-il avant d'ajouter : "La science vient simplement de nous dire qu'on avait plus beaucoup de temps."

